Nervi tesi al Fano: duro confronto Panthers-Bernardini-Traini alla ripresa degli allenamenti

FANO - E’ stata una ripresa degli allenamenti agitata quella della squadra granata, che ritrovatasi nel pomeriggio al campo della Trave per iniziare a preparare il derby con la Vis ha assistito a un acceso diverbio tra una delegazione dei Panthers da una parte e il direttore generale Bernardini e il direttore sportivo Traini dall’altra. La missione del gruppetto dei ragazzi della curva era a quanto pare quella di responsabilizzare e caricare l’Alma in vista del duello più sentito dalla tifoseria, tant’è che i primi interlocutori sono stati mister Destro, capitan Carpani, il bomber Barbuti e l’esperto regista Amadio. Con loro la discussione è scivolata via liscia, i toni però si sarebbero poi alzati quando nel confronto sono stati coinvolti pure dg e ds, bersaglio delle invettive di questa rappresentanza dei tifosi per la gestione della società e del mercato. Critiche aspre, rivolte a gran voce alla presenza di una pattuglia della Polizia già sul posto. Gli agenti avevano evidentemente nasato possibili “storie tese”, dopo l’ennesima sconfitta e la caduta all’ultimo posto in classifica ad una settimana dalla sfida con gli atavici rivali pesaresi. Si è aperta così l’ultima settimana piena di lavoro del 2020 per il Fano, che prima della sosta giocherà infatti tre volte anche di mercoledì. Per questo la dirigenza fanese avrebbe richiesto l’anticipo a sabato ai vissini, che avrebbero risposto picche. Al Benelli il fischio d’avvio di Catanoso di Reggio Calabria, secondo anno designato a dirigere lo scontro salvezza, arriverà pertanto come da programma domenica alle ore 17.30.

