Nba, votati i migliori quintetti della stagione, nuovo record di LeBron James: è la 16/a volta

La Nba ha annunciato i tre migliori quintetti All-Nba per la stagione 2019-20. Non potevano mancare Lebron James e Giannis Antetokounmpo che sono stati scelti nel primo quintetto all'unanimità, ovvero hanno collezionato 100 punti su 100 disponibili da una giuria di media ed emittenti. Insieme a loro ci sono Anthony Davis oltre a James Harden di Houston, Luka Doncic di Dallas. Nuovo record inoltre per la stella dei Los Angeles Lakers che raggiunge quota 16 apparizioni nei migliori quintetti (13 nel primo) superando Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant e Tim Duncan fermi a 15. Inoltre è la tredicesima volta che due giocatori dei Lakers sono stati premiati nella stessa prima squadra All-Nba. L'ultima volta è stata nel 2004, con Kobe Bryant e Shaquille ÒNeal. Altre curiosità riguardano Luka Doncic e Chris Paul: lo sloveno dei Mavs, alla sua seconda stagione NBA, è alla prima apparizione mentre l'esterno degli Oklahoma City Thunder mancava in un quintetto dalla stagione 2015/16. Il giocatore dei Clippers, Kawhi Leonard, guida la seconda squadra All-Nba con la stella di Denver Nikola Jokic, che ha appena contribuito a eliminare i Clippers martedì sera. A loro si uniscono Chris Paul di Oklahoma City, Pascal Siakam di Toronto e Damian Lillard di Portland. Jayson Tatum di Boston e Jimmy Butler di Miami, entrambi finalisti della Eastern Conference, si sono guadagnati un posto nella terza squadra con Rudy Gobert di Utah, Ben Simmons di Philadelphia e Russell Westbrook di Houston. Ultimo aggiornamento: 11:36

