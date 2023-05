Basket Nba, Miami sbanca Boston in gara 7 e vola in finale contro Denver

In Nba i numeri non mentono mai: per la 151esima volta su 151 la squadra avanti 3-0 in una serie al meglio delle sette dopo le prime tre partite riesce ad avanzare al turno successivo. E’ accaduto ancora, lo hanno fatto i Miami Heat. E alla fine, dopo tanti colpi di scena, abbiamo la finale Nba. Sarà tra i Denver Nuggets e, appunto, gli Heat, capaci di vincere gara 7 al TD Garden di Boston 103-84. Una finale inedita: sarà la prima volta nella storia per Jokic e compagni, mentre Miami torna in finale dopo quella persa del 2020 contro i Lakers. L’ultimo titolo vinto risale al 2013 nell’indimenticabile serie vinta per 4-3 con i San Antonio Spurs. Si comincia nella notte italiana di venerdì 2 giugno, eventuale gara sette il 18 giugno.

E se Denver ha chiuso 4-0 la sua finale di Conference contro LeBron James e compagni, le emozioni sono tutte a Est. I Boston Celtics, capaci di rimontare dallo 0-3, si inceppano in casa in gara sette e Miami domina al Garden, regalando l’ennesimo colpo di scena di una serie semplicemente incredibile. Sembrava finita per Miami dopo il tap in vincente all’ultimo secondo di gara-6 di White ed invece gli Heat giocano una partita clamorosa, sono avanti 52-41 all’intervallo lungo, e sbancano Boston per la terza volta nella serie, prendendosi la rivincita di dodici mesi fa. Per la seconda volta nella storia della NBA una squadra partita come numero 8 nei playoff raggiunge le Finals ed in precedenza ci erano riusciti i New York Knicks nel 1999.

MIAMI, LA FORZA DEL COLLETTIVO

Jimmy Butler, 28 punti e nominato Mvp della serie, lo aveva detto: “Non è ancora finita”. E così è stato. Del resto, in maniera un pò presuntuosa, Miami aveva prenotato un aereo per Denver e non per tornare a casa. Detto, fatto. Nel trionfo degli Heat in gara 7, entra anche Caleb Martin.

L’ex Charlotte è l’eroe a sorpresa con 26 punti e 10 rimbalzi con 11/16 dal campo. Doppia doppia anche per Bam Adebayo con 12 punti e 10 rimbalzi, ai quali ci aggiunge anche 7 assist.

I Nuggets sono arrivati in finale da numero uno a Ovest e nel segno, ovviamente, di Nikola Jokic: 8 triple doppie in 15 partite di playoff, sempre con almeno 20 punti a referto. Il leggendario record di Wilt Chamberlain (7) reggeva dal 1967. Il pivot serbo ha liquidato il ticket Booker-Durant e messo in ginocchio re LeBron senza mai perdere la compostezza. Non c’era mai stato un giocatore in grado di vincere una serie playoff – semifinale ovest contro Phoenix – con 34,5 punti, 13,2 rimbalzi e 10,3 assist di media; non ce n’era mai stato uno capace di registrare una tripla doppia – gara-1 contro i Lakers – da 30-20-10 con il 70 per cento al tiro.