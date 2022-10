La Nazionale torna ad Ancona: il 19 novembre l'Under21 al Del Conero contro la Germania

ANCONA- La Nazionale Under 21 sarà allo Stadio “Del Conero”sabato 19 novembre alle 17.30 per una partita amichevole. L’Italia del CT Paolo Nicolato sfiderà la Germania guidata dall'italo-tedesco Antonio Di Salvo (origini catanesi, di Paternò). Gli azzurrini tornano ad Ancona dopo 14 anni di distanza dall’ultimo incontro disputato l’11 ottobre del 2008: 0-0 contro l’Israele. La gara, allora, era valevole per la qualificazione ai campionati europei. In precedenza erano già arrivati nel capoluogo marchigiano per un'Italia-Spagna (3-1) nel 1990 giocata al vecchio Dorico. La Nazionale maggiore, invece, al Del Conero è scesa in campo per le qualificazioni europee contro la Bielorussia (31/3/1999), qualificazioni mondiali contro la Georgia (11/10/2000) e in amichevole contro la Romania (16/11/2003)

Un impegno congiunto

«Lo sport, da sempre, è all’attenzione di questa amministrazione – ha dichiarato il Sindaco del Comune di Ancona Valeria Mancinelli- Lo riteniamo, infatti, prioritario nell’educazione e nella formazione dei nostri giovani. La partita amichevole con la Germania sarà un’occasione di accoglienza e di festa per tutti, soprattutto per i più giovani». Sulla stessa linea d'onda il commento dell’Assessore allo sport, Andrea Guidotti: «Ringrazio il Presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha rispettato la promessa di riportare la Nazionale ad Ancona. Una manifestazione che dà lustro alla nostra città. L’evento certifica una volta di più la sinergia che si è creata sin dallo scorso anno con la società biancorossa, cominciata con Mauro Canil e Roberta Nocelli, per proseguire con il Presidente Tony Tiong e Roberto Ripa».

Così l’amministratore delegato dorico Nocelli: «Sarà un avvenimento speciale – ha dichiarato -. Rivolgo un caloroso appello a tutto il popolo di Ancona e non solo per essere presente in gran numero allo stadio, poiché la Nazionale è un’istituzione. Le cose non arrivano mai per caso e questo vuol dire che fino a questo momento è stato fatto un gran lavoro da parte dell’Ancona e del Comune di Ancona per fare in modo che i grandi eventi sportivi potessero tornare in città». L'Ancona, in quel weekend, giocherà il giorno seguente (20 novembre) sul campo del Cesena. Infine un aneddoto: «Prima dell’estate scorsa abbiamo organizzato a Matelica insieme alla Federcalcio, le finali nazionali dei dilettanti delle categorie Under 15 e Under 17 sotto la guida del Responsabile delle competizioni giovanili FIGC SGS, Stefano Tribuzi. Abbiamo lavorato bene insieme, c’è stata un’ottima collaborazione al punto che Stefano ha deciso di contattarmi per capire se eravamo interessati ad organizzare una partita amichevole dell’Italia con la Germania ad Ancona. Ho dato subito la disponibilità – ha concluso la Nocelli - c’è stato un sopralluogo al Del Conero e l’impianto è piaciuto anche grazie al recente restyling».