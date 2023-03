Navratilova, il tumore è sconfitto: la tennista è guarita dal cancro al seno ed alla gola. «È stata la sfida più difficile della mia vita»

Ha temuto così tanto per la sua vita, che aveva paura di non arrivare neanche a Natale. Ed invece Martina Navratilova ha vinto la sua partita contro la malattia, contro il cancro. Una rivelazione che fa sentire più leggeri i suoi tanti estimatori, perché la tennista 66enne, ex numero 1 al mondo, nove volte trionfatrice a Wimbledon, ancora oggi è ricordata con affetto. «Il trattamento per sconfiggere il tumore è stata sicuramente la sfida più ardua che abbia mai affrontato nella mia vita», ha detto la sportiva in un'intervista con il giornalista inglese, Piers Morgan.

Due tumori

Navratilova, lo scorso novembre, ha dovuto fare i conti con la diagnosi di due forme tumorali: uno aveva attaccato la gola, l'altro il seno, tra l'altro recidivo, a 13 anni di distanza. «Dopo la diagnosi sono stata in preda al panico più totale. Mi è venuta in mente una lista di cose che volevo fare se avessi vissuto veramente solo un altro anno», la rivelazione fatta durante l'intervista, in cui ha ammesso che tra i suoi desideri c'era anche quella di un bambino, un'adozione con la moglie Julia Lemigova.

La forma mentis che l'ha resa imbattibile durante la sua attività sportiva, è stata fondamentale anche per combattere la malattia. «L’approccio mentale e la determinazione che avevo quando giocavo a tennis mi hanno aiutata a sconfiggere la malattia. Il trattamento è sicuramente la cosa più difficile che io abbia mai fatto». Ora, secondo i medici che l'hanno curata con la radioterapia, il cancro è stato sconfitto, non c'è più e Navratilova può tornare a perseguire i suoi desideri.