Diretta Nations League, Italia-Belgio 0-0. Azzurri in ginocchio contro il razzismo, Saelemaekers colpisce l'incrocio dei pali

Vale un posto prestigioso nel ranking, la finalina di Torino, allo Juventus Stadium, tra Italia e Belgio. Quinta e prima, rispettivamente, le nazionali dei due Roberto - Mancini e Martinez - vogliono rimanere là, dove stanno, specie in vista del Mondiale in Qatar del 2022, e di accoppiamenti favorevoli nei gironi della kermesse internazionale della Fifa. Quindi no, la gara di oggi delle 15 non serve solo per accapparrarsi l'ultimo gradino del podio della Nations League: il treno per la gloria (e di un altro trofeo da esibire in bacheca) è passato per gli azzurri mercoledì e per i Diavoli Rossi il giorno dopo, quando entrambe hanno perso.

E poi ci sono meccanismi da oliare e alternative da trovare. Anche in questo caso per entrambi. Perché se il nostro ct ha dubbi su chi piazzare al centro dell'attacco, in assenza di Ciro Immobile e Andrea Belotti, l'allenatore spagnolo dei belgi non è messo meglio senza i suoi pezzi da novanta Romelu Lukaku e Eden Hazard. Sperimentare sarà il leit motiv. Per "noi", anche in difesa e a centrocampo.

SEGUI LA DIRETTA DI ITALIA-BELGIO

PRIMO TEMPO

32' - Barella, nonostante il suo compagno di squadra Di Lorenzo sia a terra per uno scontro con Vertonghen, ci prova dalla distanza. Il pallone calciato dal sardo non inquadra lo specchio della porta difesa da Courtois

30' - Giallo anche per Di Lorenzo per un intervento in ritardo

27' - Azione arrembante degli azzurri, ancora sulla destra. Berardi trova Chiesa in area, lo juventino ci prova ma il suo tiro viene bloccato con facilità dal portiere del Belgio

24' - La partita è viva, ed è il milanista Saelemaekers a ravvivare ancora il pomeriggio dei tifosi di Italia e Belgio. Il tiro del belga si stampa proprio sull'incrocio dei pali: gli azzurri, e Donnarumma, si salvano

21' - L'Italia continua a macinare gioco e occasioni. Stavolta è il turno di Raspadori, imbeccato da Bastoni: il suo tiro viene deviato in calcio d'angolo dai belgi

18' - Berardi ci prova da poco fuori l'area di rigore, il tiro dell'esterno viene deviato da Courtois

14' - Ammonizione per Vertonghen, colpevole di un'entrata in ritardo su Berardi

7' - Batshuayi ci prova dalla distanza ma il pallone finisce di poco sopra la traversa: prima occasione per il Belgio di Roberto Martinez

2' - Pellegrini trova un corridoio per Chiesa in area, l'attaccante dell'Italia viene murato dalla difesa del Belgio e non trova il gol del vantaggio

1' - L'arbitro serbo Jovanović fischia il calcio d'inizio di Italia-Belgio allo Juventus Stadium. Tutti i giocatori si sono inginocchiati per solidarietà nei confronti del movimento Black lives matter

Italia-Belgio, le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): 21 Donnarumma; 2 Di Lorenzo, 15 Acerbi, 23 Bastoni, 13 Emerson; 18 Barella, 5 Locatelli, 7 Pellegrini; 11 Berardi, 9 Raspadori, 14 Chiesa. Ct. Mancini

BELGIO (3-4-2-1): 1 Courtois; 2. Alderweireld, 3 Denayer, 5 Vertonghen; 22 Saelemaekers, 6 Witsel, 8 Tielemans, 21 Castagne; 17 Vanaken, 11 Carrasco; 23 Batshuayi. Ct. Martinez

Dove vederla in tv e diretta streaming

La sfida Italia-Belgio, in programma domenica pomeriggio alle ore 15:00, verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay. Italia-Belgio sarà raccontata in diretta testuale sul sito de "Il Messaggero".

