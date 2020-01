Nathael Julan morto a 23 anni, il calciatore del Guingamp si è schiantato in auto dopo l'allenamento

Un grave lutto ha colpito la Francia del calcio. Il Guingamp, squadra che milita nella Ligue 2 (la Serie B italiana), ha annunciato sul proprio sito ufficiale che il giovane attaccante Nathael Julan, classe 1996, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto dopo l'allenamento con la squadra.



«Con immenso dolore questo pomeriggio il club ha appreso della morte del giocatore Nathael Julan. In questo tragico giorno, tutti i membri del club inviano le condoglianze più tristi alla famiglia di Nathael». Prima di approdare nel club bretone, il giovane bomber aveva vestito le maglie del Valenciennes e del Le Havre. Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato l'incidente in cui ha perso la vita. Ultimo aggiornamento: 10:41





