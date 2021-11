Diretta Napoli-Verona 0-0: Spalletti ritrova Insigne e Osimhen

Il Napoli insegue il dodicesimo risultato utile consecutivo (in dodici partite), che vuol dire anche primato, il Verona si candida invece per battere la quarta sorella del nostro campionato, solo contro l'Inter e il Milan i gialloblù hanno perso: in pratica sono una delle peggiori squadre che la formazione di Luciano Spalletti poteva incontrare prima della sosta per le nazionali. Eppure, la partita del Diego Armando Maradona promette spettacolo, e anche gol. Tra gli azzurri tornano Osimhen e Lorenzo Insigne, gli uomini di Igor Tudor potranno contare su un Giovanni Simeone non in ottima forma, di più.

Napoli-Verona, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): 25. Ospina; 22. Di Lorenzo, 13. Rrahmani, 5. Juan Jesus, 6. Rui; 99. Anguissa, 8. Fabian, 20. Zielinski; 21. Politano, 9. Osimhen, 24. Insigne. All. Spalletti

VERONA (3-4-2-1): 96. Montipò; 27. Dawidowicz, 21. Gunter, 17. Ceccherini; 5. Faraoni, 61. Tameze, 4. Veloso, 16. Casale; 7. Barak, 10. Caprari; 99. Simeone. All. Tudor

Dove vederla in tv e diretta streaming

Napoli-Verona delle 18 al Diego Armando Maradona sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e non godrà di alcuna copertura televisiva: occorrerà scaricare l'app di Dazn sulle smart tv compatibili o su console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). Oppure, utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast o mediante il TimVisionBox.

