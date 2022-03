Napoli-Udinese 2-1, doppio Osimhen: e gli azzurri volano in testa alla classifica

Vittoria preziosissima in rimonta del Napoli (2-1) nella corsa scudetto: doppietta di Osimhen nella ripresa dopo il gol nel primo tempo messo a segno dall'Udinese con Deulofeu. Primi 45 minuti di sofferenza, poi in avvio di secondo tempo Spalletti lancia Mertens al posto di Fabian Ruiz e gli azzurri cambiano completamente volto. Con un attaccante in più cambia il peso offensivo, il Napoli passa dal 4-3-3 al 4-2-3-1 e si alza il ritmo, migliora il palleggio e soprattutto riesce finalmente a rendersi più pericoloso sotto porta. E così arriva il gol dell'1-1 di Osimhen di testa sulla punizione laterale battuta perfettamente da Mario Rui. Azzurri che tornano in partita dopo aver incassato il gol di Deulofeu, bravo ad infilare nell'angolo dal limite ma che gode di troppa libertà al momento del tiro.

APPROFONDIMENTI SPORT Napoli-Udinese, le immagini più belle del match (Newfotosud,...

Conquistato il pareggio il Napoli aumenta la spinta, sostenuto anche da un gran pubblico, e trova la rete del meritato vantaggio ancora con Osimhen che arriva a quota 11 in campionato e torna a segnare in casa dopo cinque mesi: un'azione bellissima che si sviluppa sulla destra con la giocata di Politano, la sovrapposizione di Di Lorenzo e il cross perfetto per Victor che piazza di precisione nell'angolo. Il Napoli attacca ancora e sfiora in più occasioni la terza rete, palo di Mario Rui e altre chanche non sfruttate per un soffio. Poi l'Udinese resta in dieci per l'espulsione di Marì ma la partita si mantiene viva perché gli azzurri non riescono a chiuderla, anche Zielinski si divora una clamorosa palla gol. La squadra di Cioffi torna a spingere nel finale, si guadagna una doppia punizione e protesta per un tocco di mani di Osimhen che non c'è sulla battuta di Deulofeu: sofferenza finale ma Napoli che torna al successo in casa che mancava dal 23 gennaio, dal derby contro la Salernitana. Cattive notizie l'infortunio di Di Lorenzo (al suo posto è entrato il giovane Zanoli che si è ben disimpegnato) e le ammonizioni di Rrahmani e Osimhen che erano in diffida e salteranno la sfida contro l'Atalanta.

Napoli (4-3-3)

25 Ospina, 22 Di Lorenzo, 26 Koulibaly, 33 Rrahmani, 6 Mario Rui; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 8 Fabian Ruiz; 21 Politano, 9 Osimhen, 24 Insigne.

Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Fabian, Politano, Osimhen, Insigne.

A disposizione: 12 Marfella, 1 Idasiak, 3 Tuanzebe, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 11 Lozano, 14 Mertens, 20 Zielinski, 31 Ghoulam, 59 Zanoli. All. Spalletti.

Udinese (3-5-2)

1 Silvestri; 50 Becao, 22 Pablo Marì, 4 Zeegelaar; 16 Molina, 37 Pereyra, 11 Walace, 6 Makengo, 13 Udogie; 10 Deulofeu, 9 Beto.

A disposizione: 20 Padelli, 31 Gasparini, 5 Arslan, 7 Success, 8 Jajalo, 17 Nuytinck, 23 Pussetto, 24 Samardzic, 28 Benkovic, 30 Nestorovski. 93 Soppy. All. Cioffi.

Arbitro: Fourneau di Roma.

Ultimo aggiornamento: 17:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA