Napoli-Sassuolo 6-1, Spalletti "vede" la Champions ma i tifosi contestano squadra e presidente

Il Napoli vince e praticamente si qualifica alla Champions League, ma la delusione dei tifosi dopo la figuraccia di Empoli non si placa nonostante il 6-1 rifilato ad un Sassuolo mai in partita. La contestazione parte già la mattina all’uscita della squadra azzurra dall’hotel e prosegue pure all’interno del Maradona. Le due curve non risparmiano nessuno. Alla squadra chiedono di tirare fuori gli attributi e poi se la prendono con il presidente De Laurentiis. Insulti per il presidente e l’invito ad andarsene a Bari, il club presieduto dal figlio Luigi, appena promosso in B. La partita è senza storia: il Napoli cala il poker dopo appena ventuno minuti e poi gestisce senza problemi.

Luciano Spalletti conferma il tandem di Empoli: tocca di nuovo a Mertens e Osimhen. Le novità sono Ospina, Koulibaly e Di Lorenzo. La partita è a senso unico. Il Napoli parte forte e mette subito alle corde un Sassuolo poco consistente. Koulibaly sblocca il risultato al 7’ sfruttando alla perfezione l’angolo di Insigne. Lo schema si ripete al 15’: stavolta il colpo di testa vincente è di Osimhen. Gli azzurri non si fermano e continuano ad attaccare. Si iscrive al tabellino dei marcatori pure Lozano che segna al 19’: tutto parte da un recupero di Mertens su Maxime Lopez. Il belga apre per Osimhen, l’assist per il messicano è perfetto, la conclusione pure e il 3-0 è servito. Manca solo il guizzo di Mertens che lo trova al 21’: riceve da Mario Rui e supera Consigli, non perfetto nell’occasione, con un diagonale preciso. Il 4-0 induce Dionisi a rafforzare un po’ la mediana: esce Djuricic, al rientro da titolare dopo 6 mesi, entra Henrique al 35’. Il Napoli rallenta il ritmo, il Sassuolo cerca qualche folata, ma il risultato non cambia all’intervallo.

Mertens segna ancora

Il Sassuolo fa due sostituzioni ad inizio ripresa. Dionisi inserisce Ayhan per Chiriches in difesa e lascia negli spogliatoi Scamacca per Defrel. Il copione della gara, però, non cambia. Il Napoli continua ad accelerare e trova pure il quinto gol: lo segna Mertens che sfrutta alla perfezione l’assist di Fabian. Nel finale c’è gloria pure per Rrahmani. Il Sassuolo segna il gol della bandiera al 42’ con Maxime Lopez. Finisce 6-1 e la vittoria non cancella i fischi.

