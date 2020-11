Napoli-Roma diretta live 1-0: Mancini si arrende. Dentro Juan Jesus

37': Mancini non ce la fa. Il centrale viene sostituito da Fonseca, al suo posto Juan Jesus.

33' : Girata di Cristante a centro area: palla alta

31': Giallo anche per Di Lorenzo. Fallo in ritardo su Mlhitaryan

29' : Vantaggio Napoli: Mertens guadagna una punizione che porta al giallo di Ibanez. Insigne batte così Mirante sul primo palo. L'attaccante napoletano, esulta mostrando la maglia di Maradona.

27' - Problemi fisici per Mancini. Il difensore per il momento rimane in campo

24' - Pedro perde palla nella trequarti campo romaista, lo spagnolo commette fallo su Lozano, concedendo una punizione agli avversari

22' - Punizione calciata da Mertens: palla che arriva a centro area ma Koulibaly viene anticipato in corner

20' - Conclusione di Zielinski, Mirante blocca senza problemi.

17' - Lozano attacca sulla destra e costringe Spinazzola al corner. Primo calcio d'angolo della partita

13' - Occasione Napoli: Mario Rui crossa da sinistra e la palla impatta sullo stinco di Insigne: tentativo che si perde di poco a lato

11' - Da destra Lozano serve Mertens, il belga entra in area e prova a calciare di prima intenzione palla a lato

10' - Il gioco si ferma per dedicare un lungo applauso a Diego Armando Maradona.

7' - Calcio di punizione per il Napoli: Mirante è bravo a bloccare in uscita evitando pericoli

2' - Buona azione della Roma che viene conclusa da Pedro con un tiro da fuori area. Il pallone finisce alto sopra la traversa.

1' - La partita ha inizio e il primo pallone è per il Napoli

Grande attesa per il posticipo della nona giornata di Serie a tra Napoli-Roma. I giallorossi sognano il colpaccio per balzare al secondo posto e portarsi così a tre punti dalla capolista Milan. Fonseca ritrova Ibanez e Mancini in difesa mentre in attacco, c'è il grande ritorno di Dzeko dal primo minuto. Il bosniaco sarà supportato da Mlhitaryan e Pedro.

I padroni di casa sono costretti a rinunciare al nigeriano Osimehn, out per infortunio. Gattuso opta quindi per l'attacco leggero con Mertens insieme a Politano e Insigne.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Fabian Ruiz, Lozano, Zielinski, Insigne, Mertens. A disp.: Ospina, Contini, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Elmas, Lobotka, Politano, Petagna, Llorente.

All.: Gattuso.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. A disp.: Pau Lopez, Farelli, Juan Jesus, Bruno Peres, Feratovic, Calafiori, Villar, Diawara, Mayoral, Carles Perez, Providence.

All.:Fonseca

