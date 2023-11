Napoli, a volte ritornano: ufficiale, via Garcia ecco Mazzarri. De Laurentiis su X: «Bentornato Walter»

Non allenava dal 2 maggio 2022. Ora è ufficiale: il Napoli esonera Rudi Garcia e riaccoglie Walter Mazzarri sulla propria panchina. La conferma è arrivata su X dal patron azzurro Aurelio De Laurentiis: «Bentornato Walter», scrive sul suo profilo ufficiale, repostato dall'account del Calcio Napoli.

Bentornato Walter! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 14, 2023

Mazzarri, il ritorno dopo 10 anni

La decisione era nell'aria da qualche giorno dopo gli ultimi deludenti risultati degli azzurri campioni d'Italia 2023: fatale a Garcia l'ultimo ko interno contro l'Empoli.

Mazzarri torna a Napoli dopo 10 anni esatti: la sua ultima esperienza in Campania era durata quattro stagioni, dal 2009 al 2013, in cui aveva vinto una Coppa Italia (nel 2012) e sfiorato i quarti di finale in Champions League, eliminato ai supplementari dal Chelsea di Drogba.

«La Società Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Rudi Garcia. A lui e al suo staff il ringraziamento per la collaborazione resa fino a oggi», si legge poi in una nota pubblicata sul sito del club azzurro, a ufficializzare l'esonero dell'allenatore francese.