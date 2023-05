Napoli, l'"Italia azzurra" (anche Ancona) attende la festa Scudetto: Spalletti già campione se la Lazio non vince stasera

ANCONA- Oggi (3 maggio) e domani Napoli sarà di nuovo blindata alle auto e alle moto a partire dalle 20.45, i monumenti saranno presidiati dall’Esercito e in strada ci saranno centinaia di agenti, la protezione civile e i vigili urbani. Lo Scudetto è sospeso (dopo il pareggio interno di domenica scorsa con la Salernitana), ma anche la città e i napoletani sono nella stessa condizione. Tutto è in stand-by, condizionato dai risultati della partita del Napoli (domani a Udine) e da quello della Lazio stasera all'Olimpico contro il Sassuolo. Anche Ancona, città la cui tifoseria è storicamente gemellata dai primi anni '90 con quella partenopea (e dove vivono e lavorano decine di napoletani), attende la festa come tantissime altre in tutta Italia.

L'attesa

«L'attesa è come dare tanti baci». Così il tecnico azzurro Luciano Spalletti (un passato in panchina proprio ad Ancona nel 2002) aveva definito questi giorni dopo il pareggio con la Salernitana che aveva rimandato la vittoria aritmetica dello scudetto per il Napoli. E aveva ragione. La festa è pronta, basta aspettare il risultato che serve e poi si parte. Il primo step è questa sera con Lazio-Sassuolo: se la squadra di Sarri non vince è già aritmetico il tricolore e parte la gioia in strada. Oppure si passa a domani, basta un pareggio del Napoli al Dacia Arena di Udine.