Napoli, la festa Scudetto è rinviata anche ad Ancona. Gli azzurri di Spalletti (ex dorico) raggiunti dalla Salernitana

ANCONA- Era tutto pronto per festeggiare il terzo Scudetto del Napoli. Tanto a Piazza del Plebiscito quanto nel centro di Ancona, tra il Passetto, il viale della Vittoria e il piazzale del Comune. Il tricolore degli azzurri di Luciano Spalletti (il primo in carriera per il tecnico di Certaldo), un passato anconetano in panchina nel 2002, è rinviato visto il pareggio al Maradona tra i padroni di casa e la Salernitana. Al vantaggio di Olivera, infatti, che aveva fatto esplodere tutti di gioia è arrivato il pari nei minuti finali del granata Dia.

LEGGI ANCHE: Napoli-Milan, Spalletti e Maldini litigano per l'esultanza di Leao. «Che c...vuoi?». «Sei nervoso ma hai vinto lo scudetto»

Una celebrazione rinviata

Una celebrazione che sarebbe stata spontanea animata dai tanti napoletani che vivono, studiano e lavorano nel capoluogo ma anche, e soprattutto, dalla gente dorica in virtù del gemellaggio che lega le tifoserie dell'Ancona e del Napoli. La gente si era riversata in strada dal pomeriggio ma tutto era pronto già dopo il 3-1 rifilato dall'Inter alla Lazio inseguitrice dopo il match delle 12.30. Appuntamento solo rinviato, magari già giovedì sera quando il Napoli sarà di scena sul campo dell'Udinese alle 20.45.