Napoli, la festa Scudetto è pronta anche ad Ancona. Gli azzurri di Spalletti (ex dorico) possono gioire già oggi

ANCONA- Lo Scudetto è vicinissimo e Napoli vede finalmente il traguardo. Dopo 33 anni gli azzurri guidati da Luciano Spalletti (ex Ancona nella seconda parte della stagione 2001-2002) sono pronti a vincere il loro terzo tricolore dopo quelli del 1987 e 1990 targati Diego Armando Maradona coronando un campionato dominato dall'inizio alla fine. Napoli ha preparato nei minimi dettagli il grande evento ma anche il resto dell'Italia si appresta a festeggiare il traguardo storico. Ancona, compresa, vista la presenza in città di tantissimi napoletani ma soprattutto del gemellaggio che unisce la tifoseria biancorossa a quella partenopea. Ecco perchè, se dovesse essere Scudetto già oggi (30 aprile), le strade del centro si tingerebbero d'azzurro.

Napoli vince oggi se...

Questi i primi tre posti della classifica quando mancano 7 giornate alle fine del campionato di Serie A: Napoli 78, Lazio 61, Juventus 59. A Di Lorenzo e compagni servono cinque punti per vincere aritmeticamente il tricolore, al netto dei risultati delle altre squadre. Infatti la Lazio, prima inseguitrice, anche vincendole tutte potrebbe salire al massimo a quota 82 punti. Il Napoli sfida nel pomeriggio la Salernitana al Maradona (ore 15, inizialmente la gara era in programma ieri alle 15 ma è stata posticipata per motivi di ordine pubblico), mentre la Lazio sarà di scena a San Siro per giocare contro l’Inter (ore 12.30). Il Napoli vince lo scudetto aritmeticamente se si aggiudica il derby campano, ma solo se la Lazio non sarà andata oltre il pareggio a Milano. Il Napoli, come detto, ha 78 punti e con la vittoria salirebbe a 81 mentre la Lazio con un pari si fermerebbe a 61: 19 punti di distacco a sei giornate dalla fine (con 18 punti in palio) significherebbero festa. Più che meritata.