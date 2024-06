Napoli, Di Lorenzo in conferenza stampa: «Conte? Un onore. Sono sereno»

«Spalletti e Conte sono due allenatori che stanno facendo una carriera incredibile. Entrambi sono passati qui in nazionale ed è un onore per me poter essere allenato da loro». Così Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e pilastro della nazionale allenata oggi da Luciano Spalletti.

Ma come sta il capitano azzurro dopo tutti i rumors delle ultime settimane? «Sono serenissimo, sto preparando il mio secondo Europeo e per me non è scontato. Sono partito dal basso e arrivare qui è sempre importante. Voglio far bene anche per potermi mettere alle spalle una stagione non giocata al massimo con il Napoli. Si sta scrivendo tanto sono sereno ho parlato con la società e poi sono venuto in Nazionale.

Quello che dà fastidio è questo supporre a destra e sinistra ora mi interessa fare bene qui e basta».

«Quello che mi interessa è fare bene qua con la Nazionale. Quando sarà il momento di parlare del Napoli, lo farò. Adesso la cosa più importante è concentrarsi sull'Europeo. Questo è un gruppo che ha un'anima, la stessa di tre anni fa anche se siamo rimasti in sette-otto. Un gruppo che è formato da grandissimi calciatori e grandi uomini, che è l'aspetto da cui partire per poi raggiungere grandi obiettivi. Un gruppo unito, sano, dove nessuno vuole prevalere sull'altro. E questa cosa ci può portare lontano» ha spiegato dal ritiro della nazionale.