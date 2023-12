Nasce il primo Napoli Club Ancona: sono già tanti gli iscritti compresi diversi giovanissimi

ANCONA Si è costituito ufficialmente il primo Napoli Club Ancona, associazione senza scopo di lucro, che riunisce i tifosi della squadra partenopea residenti nel capoluogo e zone limitrofe. Nei giorni scorsi è stato ufficialmente inaugurato il club, affiliato all'Associazione Italiana Napoli Club, che aveva comunque mosso i primi passi "ufficiali" immediatamente dopo la vittoria dello Scudetto 2022-2023 da parte della formazione azzurra guidata dall'ex Ancona Luciano Spalletti, oggi Ct della Nazionale.

Sede e eventi

La sede, in via di allestimento ma già operativa, si trova in via Achille Barilatti 45: presso i locali si potranno vedere su maxischermo le partite del Napoli, sia di campionato che di coppa, ma si prevedono anche eventi particolari, come la visione delle più importanti partite delle competizioni internazionali.

Sono già oltre venti gli iscritti di cui alcuni minori di età. Il tesseramento può essere sottoscritto presso i locali del Club, che saranno aperti in concomitanza con le partite del Napoli. Già attive anche le pagine Facebook e Instagram.