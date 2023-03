Final Four: Italservice Pesaro infallibile ai rigori, Napoli ko. Oggi (ore 18) l'atto finale Pesaro-Real San Giuseppe

NAPOLI - Per fare tris. Per il terzo trionfo di fila. Ma servirà un' altra impresa per scrivere ancora il nome dell'Italservice Pesaro nell'albo d'oro della Coppa Italia. Dopo aver eliminato Napoli, padrone di casa e favorita, oggi (ore 18) i rossiniani di Fulvio Colini affronteranno - nuovamente al PalaVesuvio - il Real San Giuseppe vittoriosa a sua volta sulla Feldi Eboli.

Il cammino

FELDI EBOLI - REAL SAN GIUSEPPE 3-5

Nella prima sfida tante emozioni e vittoria finale del Real San Giuseppe che si è imposto per 5-3 dopo un avvio di match tutto a favore dell'Eboli. Ma un passo alla volta la squadra di mister Scarpitti ha prima agguantato il pareggio poi messo la freccia per una vittoria importante anche perchè è la prima finalissima della sua storia.

ITALSERVICE PESARO - NAPOLI FUTSAL 7-4 dopo i rigori

Emozioni a non finire, sfida vera e intensa con Napoli che parte con i favori del pronostico e accelera subito portandosi sul 2-0 ma quando Pesaro sembra alle corde ecco la grande reazione dei ragazzi di Colini che tornano sul 2-2. Napoli sente il colpo ma poi riordina le idee e torna in vantaggio con Salas ma l'Italservice ha sette vite e raggiunge il 3-3 che manda le squadre al supplementare. Nel primo succede poco, tanto agonismo anche nel secondo ma il risultato non cambia. E così diventa inevitabile il ricorso ai calci di rigore con il portiere Putano eroe e con Pesaro che è glaciale trasformando tutti i tiri. Oggi (ore 18) la supersfida con il Real San Giuseppe.

ITALSERVICE: Putano, Kytola, Canal, De Oliveira, Sciochet. A disp: Vesprini, Cianni, Tonidandel, Fortini, Pires, Ruan, Joao Miguel. All. Colini.

NAPOLI FUTSAL: Pietrangelo, Perugino, Arillo, Mancha, Fortino. A disp: De Gennaro, De Luca, Salas, Rafinha, Honorio, De Simone, Mateus. All Marin.

RETI: Mancha al 9'26, autogol Ruan 11'51'', Sciochet 16'03'', Ruan 17'29'', Salas 5'55'' st., Tonidandel 12'55'' s.t

SEQUENZA RIGORI: De Olivera (Pesaro) gol (4-3), Fortino (Napoli) parato (4-3), Canal (Pesaro) gol (5-3), Mateus (Napoli) parato (5-3), Pires (Pesaro) gol (6-3), Salan (Napoli) gol (6-4), Sciochet (gol) 7-4.

ALBO D’ORO COPPA ITALIA SERIE A



1985/1986 Canottieri Aniene, 1986/1987 Canottieri Aniene, 1987/1988 Eur Olimpia Roma, 1988/1989 Roma RCB, 1989/1990 Roma RCB, 1990/1991 Torrino, 1991/1992 Torrino, 1992/1993 Torrino, 1993/1994 Torrino, 1994/1995 Torrino, 1995/1996 Torino, 1996/1997 Torino, 1997/1998 Lazio, 1998/1999 Lazio, 1999/2000 Genzano, 2000/2001 Augusta, 2001/2002 Prato, 2002/2003Lazio, 2003/2004 Prato, 2004/2005 Nepi, 2005/2006 Luparense, 2006/2007 Montesilvano, 2007/2008 Luparense, 2008/2009Arzignano, 2009/2010 Marca, 2010/2011 Lazio, 2011/2012 Asti, 2012/2013 Luparense, 2013/2014 AcquaeSapone, 2014/2015 Asti,2015/2016 Pescara, 2016/2017 Pescara, 2017/2018 AcquaeSapone, 2018/2019 AcquaeSapone, 2019/2020 non assegnata, 2020/2021 Italservice Pesaro, 2021/2022 Italservice Pesaro.