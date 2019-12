Napoli-Bologna, sfida (ore 18) scaccia-crisi. In campo con un solo obiettivo: serve una vittoria

NAPOLI-BOLOGNA (ORE 18): 0-0

Si affrontano quest'oggi alle 18 due delle squadre più in difficoltà del lotto di partecipanti al massimo campionato italiano, Napoli e Bologna. I partenopei vengono dal pareggio di Milano e dal successivo durissimo impegno di Champions, e questo pomeriggio hanno una chance importantissima per incamerare i 3 punti e non perdere ulteriormente contatto con le prime posizioni di classifica; ugualmente, i felsinei, hanno bisogno di fare risultato per mantenersi a distanza dalla zona retrocessione.