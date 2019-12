Napoli, basta un punto e saranno ottavi di finale. Ma l'atmosfera è pesante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - Un punto e saranno ottavi di finale: questo l'obiettivo minimo per questa sera del Napoli di Carletto Ancelotti, che è tuttavia ancora in corsa anche per vincere il girone nel caso in cui questa sera il Liverpool dovesse pareggiare o addirittura perdere a Salisburgo. Al San Paolo arriva il Genk, che in 5 partite ha collezionato un punto solo, proprio in occasione dello 0-0 casalingo contro i partenopei, ed è fuori da tutto, anche dalla lotta per la conquista del terzo posto finale.