Napolano deve operarsi al crociato: «Grazie a tutti voi non mollerò, forza Porto d'Ascoli»

PORTO D’ASCOLI Dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico Giordano Napolano, capitano del Porto d’Ascoli ed ex Samb, dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Questo il responso dopo la visita specializzata dal dottor Remo Di Matteo e la successiva risonanza per stabilire l’entità dell’infortunio. L’operazione sarà eseguita martedì prossimo all’ospedale civile di San Benedetto e ci vorranno poi i canonici 5/6 mesi per tornare all’attività agonistica. Il numero dieci del Porto d’Ascoli, attraverso i suoi canali social, ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che gli hanno mostrato vicinanza dopo l’infortunio. «Grazie a tutti voi non mollerò. Sarò sempre presente e darò il mio contributo anche così. Forza, abbiamo un obiettivo da raggiungere. Grazie a tutti per la grandissima vicinanza dimostrata in questo periodo. Non so se sono riuscito a ringraziarvi tutti, siete stati veramente tantissimi. Sappiate comunque che il vostro affetto è per me fonte di grande energia per ripartire. Un caloroso abbraccio a tutti. Napo».

