Mutu, morta la mamma e nello stesso giorno viene esonerato dal club: Natale choc per l'ex giocatore di Inter e Fiorentina

Per Adrian Mutuun Natale da dimenticare. L'ex attaccante rumeno di Inter, Verona, Parma, Juventus, Fiorentina e Cesena ha dovuto fare i conti con un grave lutto, la morte della mamma. Mentre era tornato in patria per il funerale, il giocatore è stato esonerato dal Neftci Baku, il club che allenava dalla scorsa estate. È stata la società azera ad annunciare sul proprio sito ufficiale la separazione dal tecnico classe 1979.

Mutu, morta la mamma e viene esonerato

«Oggi è stato risolto di comune accordo il contratto tra il PFK "Neftchi" e Adrian Mutu. "Neftchi" PFK ringrazia Adrian Mutu per la sua collaborazione e il suo duro lavoro e gli augura successo nelle sue attività future. Allo stesso tempo, il club esprime le sue più sentite condoglianze ad Adrian Mutu per la morte di sua madre».

Mutu potrà consolarsi dall'esonero a metà stagione con un bel bottino di soldi. L'attaccante riceverà una notevole somma di denaro, visto che aveva uno stipendio di 700mila euro (non una cifra da poco per il campionato azero): da contratto incasserà un salario compensativo di 350.000 euro.