MotoGp, Bagnaia vince la Sprint al Mugello: secondo Marquez, terzo Acosta. Martin cade inaspettatamente

Pecco Bagnaia si conferma il più veloce nella pista del Mugello, vincendo la gara Sprint del sabato, alla vigilia della gara del Gp d'Italia. Nuvola Rossa domina dal primo giro e guadagna punti, anche se domani dovrà partire con una penalità di tre posizioni in griglia di partenza. Bagnaia torna a vincere una Sprint Race dopo quasi un anno: l’ultima era stata in Austria il 19 agosto scorso (287 giorni).

Secondo posto per Marc Marquez che sfrutta l'inaspettata caduta di Jorge Martin a 4 giri dalla fine e guadagna punti (-5 da Bagnaia, -29 da Martin). Il terzo posto se lo prende un altro spagnolo, Pedro Acosta. Alla quarta posizione c'è un altro italiano, Franco Morbidelli, davanti a Vinales 5° e Binder 6°. Caduta anche per Enea Bastianini che si stende dopo aver perso terreno in occasione di un sorpasso su Martin.

Le parole di Bagnaia dopo la Sprint

«L'ultima parte della gara è stata difficile ma me la sono goduta, la moto funziona perfettamente e vincere di nuovo qui è davvero incredibile. Questo pubblico è eccezionale, li amo. Domani sarà comunque dura ma sono contento. Era fondamentale vincere in questo modo, quando ho visto Martin cadere ho pensato che avrei potuto rallenare un pò. Appena ho visto che Marquez era vicino, a un secondo, ho di nuovo spinto».

Pecco prosegue: «Oggi faceva molto caldo.

La classifica della Sprint Race

L'inno? Abbiamo un bellissimo inno, non mi piacciono molto i fischi ma sono cose che non puoi controllare. Già in griglia di partenza mi ha emozionato molto sentire urlare il mio nome».

1.Bagnaia

2.M.Marquez

3.Acosta

4.Morbidelli

5.Vinales

6.Binder

7.Di Giannantonio

8.A.Marquez

9.A.Espargaro

10.Fernandez

11.Bezzecchi

12.Miller

13.Rins

14.P.Espargaro

15.Zarco

16.Nakagami