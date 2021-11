Mourinho omaggia Valentino Rossi: «Grazie per la tua leggendaria carriera»

Josè Mourinho dedica un pensiero a Valentino Rossi per il suo addio alle corse a fine stagione dopo aver vinto 9 mondiali e 115 corse: «Grazie mille Valentino per la tua carriera leggendaria», ha scritto lo Special One su Instagram. Nel post anche un riferimento alla ripresa degli allenamenti in vista della partita contro il Genoa (stadio Ferraris domenica ore 20.45): «Torniamo a Roma, torniamo in ufficio e torniamo alla nostra promessa: lavorare sodo e costruire un futuro per la Roma». Mourinho ha trascorso il fine settimana a Londra, nel pomeriggio riabbraccerà la squadra in attesa che rientrino tutti calciatori impegnati in nazionale. Da valutare le condizioni di Smalling, Vina, Pellegrini e Zaniolo che potrebbero recuperare in vista della ripresa del campionato.





