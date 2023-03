Moto, Max Biaggi torna sulla rivalità con Valentino Rossi: «Io e lui due cretini a farci la guerra sulla stampa»

PESARO- Max Biaggi non è solo il vincitore di 6 Mondiali (4 titoli iridati consecutivi in 250 e due in Superbike). Il pilota romano è una leggenda del motorsport e un'icona italiana nel mondo. In una intervista rilasciata Sky ha parlato anche della sua storica rivalità con Valentino Rossi: «Siamo stati due cretini a farci la guerra tramite stampa anziché chiarirci a quattrocchi».

LEGGI ANCHE: Yellow Park, dopo l'esposto in Procura di un residente ascoltati i tecnici del Comune di Tavullia. Sgarbi aveva "difeso" Valentino Rossi 2 anni fa

Il messaggio di saluto nel giorno del ritiro

Biaggi in passato aveva inviato anche un messaggio di auguri al Dottore di Tavullia nel giorno del suo ritiro: «Buona vita, Valentino, magari un giorno ci troveremo davanti a un bicchiere di vino e ci faremo due risate, una parte di me se ne va con lui perchè la nostra rivalità è stata autentica. Non abbiamo mai fatto finta di essere amici».