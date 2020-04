Motomondiale 2020 a serio rischio cancellazione: ecco la situazione

Il motomondiale 2020 potrebbe essere cancellato. Lo ha fatto sapere la Dorna, spiegando che «l'obiettivo principale è sempre stato e rimarrà il tentativo di organizzare la stagione con il maggior numero possibile di gran premi, concludendo entro l'anno solare 2020». Tuttavia la società che gestisce il circus della motogp sottolinea che se la

pandemia resterà «più a lungo di quanto nessuno di noi sia in grado di anticipare e le restrizioni di viaggio restano in

vigore, solo come ultima risorsa si prenderebbe in considerazione la possibilità di discutere la cancellazione

della stagione 2020».

La pandemia -rileva la Dorna in unanota- ha già portato a revisioni del calendario per la stagione in corso, «monitoriamo da vicino la situazione, mantenendo aperti tutti i canali di comunicazione. Lo scopo di tutti è di

ricominciare a correre non appena è sicuro farlo. Il nostro obiettivo principale è sempre stato e rimarrà il tentativo di

organizzare la stagione 2020 con il maggior numero possibile di gp, concludendo entro l'anno solare 2020. Tuttavia, agiremo sempre in linea con i consigli sulla salute e la sicurezza dei governi e delle autorità sanitarie competenti. Se la pandemia continua a mettere le nostre vite e lo sport in attesa più a lungo di quanto nessuno di noi sia in grado di anticipare e le restrizioni di viaggio rimangono in vigore, solo come ultima risorsa Dorna Sports prenderebbe in considerazione la possibilità di discutere la cancellazione della stagione 2020 con la FIM, IRTA e MSMA»

