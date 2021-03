MotoGp, pole di Bagnaia. Quarto tempo per Valentino Rossi

È di Francesco Bagnaia la prima pole stagionale della MotoGp, alla vigilia del Gp del Qatar che si disputerà domani sulla pista di Losail. Il pilota torinese ha chiuso in 1'52«772, davanti al francese Fabio Quartararo, a 0»266, e allo spagnolo Maverick Vinales, terzo a 0«316. Quarto Valentino Rossi, in ritardo di 0»342. Il campione del mondo 2020, lo spagnolo Joan Mir, ha ottenuto solo il 10/o tempo, a 0«910. Per Bagnaia si tratta della prima pole in carriera nella MotoGp.

Il pilota della Ducati è stato protagonista di una performance irresistibile, chiudendo con il tempo di 1'52«772 e lanciando un segnale agli avversari, che si sono accomodati tutti alle sue spalle. È la prima pole nella MotoGp per il torinese. Ottimo anche il crono di Morbidelli, che ha ottenuto la settima piazza, a 0»541 da Bagnaia. Ducati sugli allori, male invece le Suzuki, alla 100/a gara consecutiva senza pole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA