Che bravo Mattia, un baby pilota osimano sul tetto d'Europa nelle Minimoto

OSIMO - Sulla pista di Assen il mini pilota osimano Mattia Giraldi ha conquistato il titolo di campione europeo (categoria Junior B). Mattia ha sfoderato, nelle tre prove previste, tanta lucidità e determinazione, doti che per la giovane età non è sempre facile conservare soprattutto in presenza di pressioni così forti.

Mattia Giraldi subito in testa ad Assen

Invece già dalla prima sezione di prove del sabato Mattia è balzato subito in testa, facendo registrare con il tempo di 37,71 il giro più veloce, ripetensdosi poche ore più tardi mettendo ancora una volta la moto davanti ai piccoli colleghi ed anche in questo caso facendo registrare il miglior tempo. Risultati che gli hanno consentito di poter amministrare gara 3. Ed in effetti il giovane pilota di Campocavallo, con il sostegno del team e sotto la guida del tecnico Stefano Cruciani, ha impostato la terza e decisiva prova più sul controllo che, rispetto alle prove iniziali, sull’attacco. In gara 3 Mattia parte dalla pole position e alla fine ottiene il terzo posto, ma i punti acquisiti nelle prime due prove, pur assottigliandosi, sono sufficienti a portare Mattia sul tetto d’Europa. Indescrivibili le scene a bordo pista con la gioia incontenibile e le lacrime di tutto il Team ed in particolare di papà Stefano e mamma Alessia che da due anni sostengono, con tanti sacrifici, ma con altrettante soddisfazioni, il cammino sportivo del figlio in questa avventura.