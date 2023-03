Sprint Race: Bagnaia firma i primi punti. Oggi (ore 15) il Gp del Portogallo a Portimao

PORTIMAO Un sabato da fuochi d'artificio sul circuito di Portimao nell'Algarve per il nuovo motomondiale che si arricchisce del programma del sabato di gran richiamo. Le prove di qualificazione hanno acquisito ora grande importanza, per la validità sia della breve Sprint Race che per il Gp della domenica, e l'esperimento è passato a pieni voti. La spettacolarità della pista portoghese ha fatto il resto fin dalle prove ufficiali con la pole conquistata da un redivivo Marc Marquez su Honda che con astuzia ha sfruttato una scia Ducati per rifilare 64 millesimi a Bagnaia, in prima fila assieme allo spagnolo Martin, entrambi piloti Ducati. Luca Marini (Ducati-Mooney VR46) è scivolato nella terza sessione di libere poi non è riuscito ad eccellere in prova ed il nono posto, ma a meno di quattro decimi da Marquez, lo ha relegato in terza fila. Peggio è andata a Franco Morbidelli (Yamaha-Monster Energy) solo 15° in griglia, malgrado i progressi dopo le libere.

La novità

La prima Sprint Race della storia è stata estremamente spettacolare, con la vittoria andata al neoiridato Bagnaia (Ducati) davanti a Martin che ha guidato per diversi giri. Terzo un veloce Marquez che ha beffato Oliveira e Miller nel finale autori di errori. Luca Marini era ben risalito fino alla settima piazza ma ha finito per scivolare in un tentativo di sorpasso coinvolgendo sfortunatamente Bastianini (Ducati) che nella caduta si è fratturato la scapola destra. Morbidelli è invece arrivato 14°, e ricordiamo che nella Sprint Race del sabato prendono punti i primi nove, con 12 che vanno al vincitore.