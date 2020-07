Moto Gp, dopo mesi di stop si riparte da Jerez, piloti in pista per i primi giri di prova

JEREZ - Dopo lunghi mesi di stop forzato, i protagonisti del mondiale di motogp sono tornati in pista stamattina a Jerez de la Frontera in Spagna, dove domenica si correrà il primo gran premio dell'anno. I piloti hanno potuto provare le moto e riprendere confidenza con la pista, era da fine febbraio che non accadeva. Subito in evidenza il campione del mondo in carica Marc Marquez in sella alla Honda, per quel che vale ha fatto subito i migliori tempi, anche se va detto che più che ai tempi i piloti stanno facendo attenzione all'assetto di gara. Buone prove anche per Fabio Quartararo e Valentino Rossi. Ultimo aggiornamento: 13:57

