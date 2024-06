Bagnaia show al Mugello: grande vittoria. Secondo Bastianini che all'ultimo giro supera Martin

Doppietta azzurra in una gara che di emozioni ne ha riservate a non finire. Pecco Bagnaia, (Ducati Lenovo Team) si esalta e trionfa nel MotoGP d’Italia sul Mugello Circuit davanti ad un eccezionale Enea Bastianini e a Jorge Martín, spagnolo Prima Pramac Racing, terzo.

Il campione del mondo in carica parte quinto per una penalizzazione durante le qualifiche, in partenza trova una grande rimonta superando uno dopo l’altro Enea Bastianini, Marquez, Maverick Vinales e Martín. La sua è una gara senza errori: grande controllo, massima attenzione anche negli ultimi giri quando Martín riduce il distacco poi la grande sorpresa quando Bastianini supera lo spagnolo nel finale chiudendo secondo per una eccezionale doppietta azzurra.

Il Gran premio d'Italia di Motogp all'autodromo del Mugello ha visto la presenza di 156.676 spettatori nell'intero weekend.

Il venerdì di prove libere e pre-qualifiche è stato seguito da 25.513 appassionati, circa il doppio (49.536) per la giornata di sabato con le qualifiche e la gara sprint, mentre per assistere alle gare della domenica sono accorsi in 81,627. Rispetto allo scorso anno, che aveva visto la presenza di 135.670 spettatori, il Mugello ha visto quindi un incremento di pubblico di circa il 15%.