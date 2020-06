Moto Gp, il Mondiale parte il 19 luglio a Jerez, due gp a Misano in settembre

Doppio appuntamento per la MotoGp, a settembre, a Misano Adriatico. A fianco del tradizionale Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, confermato anche quest'anno, nasce il Gran Premio dell'Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini, per nove giorni all'insegna della velocità sulle due ruote. La prima gara è in programma il secondo fine settimana di settembre, nel week end dell'11-13 settembre, e subito dopo, in quello del 18-20 settembre, debutterà il nuovo Gran Premio.

