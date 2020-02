Moto Gp, la fidanzata di Rossi: «Non credo in un passo indietro di Vale»

«Non mi sembra che sia io a dover dire la mia su questa questione. Lui sa il fatto suo, se lo sente, se ritiene opportuno fare un passo indietro lo farà. Ma non credo, perché ha una voglia di andare mostruosa. Io gli starò vicina sempre, in qualunque decisione». Così Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, risponde in conferenza stampa a Sanremo a una domanda sulla possibilità che il campione di motociclismo lasci definitivamente la Yamaha dopo che la casa di Iwata ha deciso di puntare dal 2021 sulla coppia di piloti Vinales-Quartararo. Ultimo aggiornamento: 15:10





