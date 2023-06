Lutto nel Frosinone calcio, si è spento l'ex direttore generale Enrico Graziani

PESCARA - Lutto nel Frosinone calcio. Nella serata di giovedì è venuto a mancare Enrico Graziani – piemontese di Bra, friulano di adozione ma radicato da oltre 40 anni in Abruzzo – il primo direttore generale della gestione del presidente Maurizio Stirpe nel giugno del 2003. Graziani si è spento nella sua casa di Città Sant’Angelo, a due passi da Pescara.

Al suo fianco la moglie Paola e le due figlie, Raffaella e Gaia.Graziani è venuto a mancare proprio a 20 anni esatti dal suo arrivo nel Frosinone.

Il presidente Stirpe era al suo esordio alla guida della società giallazzurra, tra i due fu subito feeeling. Qualche giorno fa il presidente Stirpe, accompagnato dall’amico Fabio Loreto, si era recato nella sua casa in Abruzzo per una visita. Un momento di grande commozione per tutti.

E proprio il presidente Maurizio Stirpe è stato tra i primi a venire a conoscenza della scomparsa da una telefonata del capitano Gianluca De Angelis, ex giallazzurro di quegli della rinascita ma soprattutto legatissimo al direttore.