Morto Hugo Maradona, fratello di Diego: stroncato da infarto a 52 anni. Nella stagione 1987-1988 giocò nell'Ascoli

Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, è morto questa mattina nella sua casa in provincia di Napoli. Hugo viveva nella zona Flegrea, a Monte di Procida: il fratello del pibe de oro è deceduto a causa di un arresto cardiaco all'interno della sua abitazione: la sua scomparsa arriva poco più di un anno dopo la morte del fratello, avvenuta in Argentina il 25 novembre del 2020.

Maradona, che come detto aveva 52 anni e abitava a Monte di Procida in provincia di Napoli, vestì la maglia dell’Ascoli nella stagione agonistica1987/88. Le presenze di Maradona Jr in bianconero furono 19, di cui 13 in campionato (tre da titolare) e sei invece in Coppa Italia.

