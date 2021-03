Morto Franco Acosta, ex attaccante del Villarreal: aveva 25 anni, era scomparso sabato

Mondo del calcio sotto choc per la scomparsa di Franco Acosta, uruguaiano classe 1996, ex giocatore del Villarreal nella Liga, trovato morto a due giorni dalla sua scomparsa. Acosta si trovava nel suo Paese, in Uruguay, e insieme al fratello aveva cercato di attraversare a nuoto un torrente vicino a Canenoles. Il fratello ne aveva denunciato la scomparsa sabato: dopo due giorni di ricerche le autorità locali hanno trovato il suo corpo.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Il Covid si porta via Enrico Obletter, allenatore dell'Italia del...

Un dramma che ha sconvolto amici ed ex compagni di squadra: proprio il Villarreal, una delle due squadre in cui Acosta ha giocato in Spagna (l’altra è il Racing Santander), gli ha dedicato un post sui canali social ufficiali. «Siamo profondamente scioccati e tristi per la tua perdita, ti ricorderemo per sempre», le parole del club del sottomarino giallo. Nato il 5 marzo del 1996, Acosta aveva appena compiuto 25 anni: dopo tre stagioni tra Villarreal e Racing, era tornato in patria nell’Atenas, club della Serie B uruguaiana.

Profundamente consternados y abatidos por tu pérdida. Siempre te recordaremos, Franco. DEP pic.twitter.com/vpnYUBrv2D — Villarreal CF (@VillarrealCF) March 8, 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA