Morto Fino Fini, storico medico della nazionale campione del mondo del 1982

Il calcio italiano in lutto. È morto Fino Fini, storico medico della Nazionale dal 1962 al 1982, anno del trionfo mondiale ottenuto in Spagna al fianco di Enzo Bearzot. Il dottor Fino Fini, che ha partecipanto a sei spedizioni mondiali, è morto oggi all'età di 92 anni a Firenze. Dal 1967 al 1996 Fini è stato direttore del Centro tecnico federale di Coverciano e ideatore del Museo del Calcio, inaugurato nel 2000, divenendo poi il presidente dell'omonima fondazione. Due anni fa, per i suoi 90 anni, Fini fu festeggiato da tanti personaggi del mondo del pallone, tra i quali molti calciatori che presero parte ai trionfi ai Campionati Europei del 1968 e ai Mondiali di Spagna del 1982. Ultimo aggiornamento: 11:59

