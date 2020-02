Morto a 81 anni Luciano Gaucci. Fu anche presidente della Sambenedettese

E' morto oggi a 81 anni a Santo Domingo Luciano Gaucci, presidente vulcanico del Perugia e anche della Sambenedettese. L'imprenditore, nato a Roma nel 1938, è stato per 13 anni il presidente del Perugia. A darne l'annuncio è il giornalista Gianluca di Marzio sul suo profilo Twitter.



Grandissimo appassionato di calcio, Gaucci è stato il patron anche di Sambenedettese, Viterbese e Catania, ma anche vicepresidente della Roma al fianco di Dino Viola.



Gaucci era andato inizialmente nella Repubblica Dominicana per sfuggire ad accuse di bancarotta fraudolenta in conseguenza del fallimento del club umbro. Dopo aver patteggiato ed usufruito di un indulto era rimasto nell'isola dei Caraibi: era da tempo malato gravemente.



