L'attaccante del Nantes Ignatius Ganago perde la figlia di 5 anni, salterà la sfida con la Juventus

Non ci sarà per la partita di Europa League che si disputerà giovedì prossimo contro la Juventus. L'attaccante del Nantes Ignatius Ganago ha perso la figlia di 5 anni. A confermarlo la squadra della Ligue 1. Il camerunense Ganago, 23 anni, è tornato in patria dopo aver appreso della malattia di sua figlia. Ma, come riporta il quotidiano francese L'Equipe, è morta prima del suo arrivo.

Il tweet del Nantes

Confermando la notizia su Twitter, il club di Ganago ha scritto in omaggio: "L'FC Nantes è in lutto. È con profonda tristezza che il Football Club di Nantes ha appreso della morte della figlia del nostro attaccante, Ignatius Ganago. Pensiamo molto a te Gana. Il Club è con te in questa terribile prova". Il Nantes ha anche oscurato le immagini del profilo sui social media mentre piangevano la terribile perdita del loro attaccante. I club di tutto il calcio francese hanno risposto al post del Nantes, inviando le loro condoglianze a Ganago.

Le FC Nantes est en deuil.



C'est avec une profonde tristesse que le Football Club de Nantes a appris le décès de la fille de notre attaquant, Ignatius Ganago.



On pense fort à toi Gana'.

Le Club est avec toi à travers cette terrible épreuve. — FC Nantes (@FCNantes) February 14, 2023

La reazione della Juventus

La Juventus, avversaria di giovedì, ha risposto con un'emoji di preghiera. La partita di giovedì contro la Vecchia Signora è una grande occasione per il Nantes e cade proprio nel giorno del 24esimo compleanno di Ganago. Ma la partita ora sembrerà insignificante alla luce dell'orribile perdita di Ganago.