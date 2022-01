La Vuelle aspetta Jones e Moretti e spera di riaverli presto

PESARO - Non sono gravi gli infortuni capitati domenica a Trieste a Tyrique Jones e Davide Moretti, che hanno tolto ai due giocatori della Carpegna Prosciutto la possibilità di terminare in campo la sfortunata sfida persa con l'Allianz. Il comunicato emesso dalla società, come sempre criptico, anche in omaggio alla privacy, lascia comunque intendere che entrambi i giocatori potrebbero essere recuperati fin dalla prossima partita interna con Treviso, anche se ovviamente non c'è certezza di questo e bisognerà aspettare qualche giorno per verificare i primi miglioramenti. In ogni caso non si tratta di infortuni gravi, e questa è già una buona notizia. Riguardo alla partita con i veneti poi non è neanche sicuro che si giochi, visto che la De Longhi sta cercando di contenere un focoloaio Covid. Attualmente il club trevigiano ha diversi giocatori positivi, bisognerà vedere i verdetti dei tamponi dei prossimi giorni.

