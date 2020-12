Monza-Salernitana, Balotelli subito in gol alla prima da titolare

Mario Balotelli è tornato. L'attaccante classe 1990 è partito dal 1' nel big match della giornata di Serie B tra Monza e Salernitana (fischio d'inizio alle 16). SuperMario è stato scelto dal tecnico della squadra brianzola Brocchi accanto a Boateng e Mota Carvalho. E per trovare il primo gol in B gli sono serviti solo quattro minuti: si è fatto trovare pronto sul cross dell'esterno con doppia cittadinanza (Lussemburgo e Portogallo) e ha siglato il gol dell'1-0 nella partita che poi si è conclusa sul 2-0 per i brianzoli (raddoppio di Barillà, tris di Armellino).

Per Balotelli è un ritorno dopo quasi un anno: l'ultima partita ufficiale l'aveva giocata 296 giorni fa, nel 3-0 con cui il suo ex Brescia aveva perso contro il Sassuolo. Era il 9 marzo, una vita fa. Il Monza è a 26 punti, a meno cinque dalla vetta occupata proprio dalla Salernitana di Lotito.

