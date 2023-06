Sutor, Sandro Castorina è il nuovo capo allenatore dei gialloblu

MONTEGRANARO - La Sutor Basket Montegranaro comunica di aver affidato a Sandro Castorina l’incarico di capo allenatore della prima squadra. Un curriculum di tutto rispetto per il coach originario di Osimo, classe 1965, che a Montegranaro fa il suo ritorno dopo aver svolto il ruolo di assistant coach in serie A2 nella stagione 2005/06, al fianco di Stefano Pillastrini, sfiorando l'approdo in serie A con la finale playoff persa contro la Virtus Bologna e di direttore sportivo nella stagione successiva, culminata con la promozione in massima serie. Inoltre, ruoli importanti nel settore giovanile veregrense dove, nel ruolo di direttore tecnico del progetto Giovani Sutor, si è laureato vice campione d'Italia Under 21.

Le esperienze

Per lui, dopo la parentesi sutorina, tante esperienze in giro per le Marche nelle panchine di Tolentino, Fabriano, Osimo, per poi ritornare alla Sutor nel 2012 come allenatore del settore giovanile e responsabile del mini basket.

Nell’estate 2019 è stato nominato capo allenatore del Basket Girls Ancona in Serie B, dove è rimasto fino al dicembre scorso conquistando una promozione in A2.

Tanta esperienza e tanti successi per il tecnico osimano che si dice entusiasta nel ricoprire il ruolo ed è pronto a dare il meglio per i colori gialloblu e per la città di Montegranaro.

Le dichiarazioni

«Sono contento di essere tornato a Montegranaro, la scelta è stata semplice – commenta Sandro Castorina -.

Con la Sutor ho vissuto momenti molto belli, ed è stato questo a farmi ritornare, oltre al fatto che c'è un progetto molto interessante. Già il fatto che tutte le società del paese si sono riunite, può essere una spinta importante per poter tornare a fare bene».

Castorina rivolge un pensiero anche ai tifosi sutorini: «Ricordo bene come la Sutor era seguita tanti anni fa e vogliamo far tornare quell'entusiasmo e riportare più gente possibile a seguire la squadra. Vero è che più vinci più è semplice portare persone al palazzetto, ma noi vogliamo farlo anche dimostrando attaccamento alla gloriosa maglia gialloblu e con la professionalità che una città come Montegranaro merita. Proveremo a far divertire la gente con un bel gioco e chiedo ai tifosi di starci vicino, soprattutto all'inizio. Metteremo dentro qualche ragazzo giovane che avrà bisogno di tempo per poter dare il proprio contributo e cercheremo di fare il meglio possibile»

La società, nel dare il benvenuto al nuovo capo allenatore, intende ringraziare il precedente head coach Enzo Patrizio per il lavoro svolto nella passata stagione, rivolgendo i migliori auguri per il futuro.