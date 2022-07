MONTEGRANARO Il ligure Nicolò Garibbo (Parkpre) si è aggiudicato con arrivo in solitario il 37° Gran Premio Città di Montegranaro, 11° Trofeo Sesto Pietro Strappa, 12° Trofeo Avis. Sul traguardo finale Garibbo ha preceduto di ben 41” Giovanni Bortoluzzi ( Work Service) e il compagno di squadra Andrea Alfio Bruno. Al via di questa manifestazione si sono presentati 110 corridori in rappresentanza di 24 formazioni Elite Under 23 pronti a battagliare sui 115 km ondulati e di difficile interpretazione, oltre all’ostacolo rappresentato dalla temperatura torrida, nonosntante per fortuna si sia corso nel pomeriggio.



La gara si è decisa nel penultimo giro quando era in atto una fuga di 17 corridori dalla quale usciva in solitaria e di forza Garibbo che subito guadagnava 40” nei confronti degli altri. Al suono della campana il battistrada poteva contare su 45” di vantaggio sui più immediati inseguitori che nei km conclusivi non riuscivano a colmare il gap. Garibbo arriva in solitaria sul traguardo finale e andava a cogliere la sua prima da dilettante. Al secondo posto si classificava Bortoluzzi che con questo piazzamento si aggiudicava la maglia di campione Regionale Under 23.

Ordine di arrivo: 1) Nicolò Garibbo (Parkpre) in 2h 49’ alla media di km 40,8, 2) Giovanni Bortoluzzi (Work Service) a 49”, 3) Andrea Alfio Bruno (Parkpre) a 1’12”, 4) Andrea Cantoni (Hopplà-Petroli) a 1’18”, 5) Eric Paties Montagner (Work Service) A 2’30”