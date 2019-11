La Xl Extralight contro Forlì cerca la prima vittoria casalinga

PORTO SAN GIORGIO - Va in campo alle ore 21 al PalaSavelli di Porto San Giorgio la Xl Extralight Motegranaro, che nel turno infrasettimanale della serie A2 sfida la Unieuro Forlì, una delle squadre più quotate del girone, anche se in classifica ha solo due punti più dei gialloblù di coach Ciani. La partita con i romagnoli è la prima di una serie di sfide difficilissime per la Poderosa, che però ha l'imperativo di aggiudicarsi i due punti, sia per tenersi lontana dalla zona retrocessione, sia perché finora non ha mai vinto in casa in campionato.





