Xl Extralight verso la cessione del titolo, nessuna conferma, nè smentite

MONTEGRANARO - Non c'è pace per la Xl Extralight Montegranaro, per cui sarà una domenica impegnativa contro la pariclassifica Urania Milano, da affrontare senza il pivot americano James Thompson, volato in Corea senza che alla società sia arrivato il pagamento del buyout previsto dal contratto, e quindi senza autorizzazione. Ma a parte l'aspetto sportivo, a Montegranaro si parla molto in questo weekend del possibile smantellamento della società, già più volta smentuito dalla famiglia Bigioni, proprietaria del club e del titolo sportivo, ma puntualmente alla ribalta, ancora di più dopo l'articolo della Gazzetta dello Sport che dà per probabile l'acquisto del titolo da parte della Reyer Venezia (che pos sposterebbe il brabnd a firenze per avere una squadra "appoggio" in serie A2.

I fratelli Bigioni non hanno rilasciato dichiarazioni, nè comunicati stampa. Domani fosre si saprà se il mutismo della società è stato causato dalla stanchezza di dover continuamente smentire voci infondate, oppure dal fatto che stavolta la stampa ha colto nel segno.





