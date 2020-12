Montegiorgio a Vasto nell'unico anticipo, rinviate per il Covid le partite di Castelfidardo, Recanatese e Tolentino

ANCONA Un anticipo al sabato e ben tre partite rinviate a causa dei contagi legati al Covid. Secondo fine settimana di gol anche in Serie D, dopo la ripresa del campionato avvenuta domenica scorsa. Il Montegiorgio è di scena oggi alle 14.30 a Vasto, dove proverà a centrare un altro risultato positivo. Le altre partite dell’8ª giornata del girone F si giocheranno invece domani, ad eccezione di Notaresco-Castelfidardo, Recanatese-Fiuggi e Tolentino-Agnonese, rinviate a data da destinarsi. Già rinviati anche i derby Castelfidardo-Tolentino e Montegiorgio-Recanatese, che erano in calendario per mercoledì 23.

SERIE D girone F 8ª giornata (ore 14.30)

Vastese-Montegiorgio oggi

Castelnuovo Vomano-Campobasso

Cynthialbalonga-Matese

Notaresco-Castelfidardo RINVIATA

Porto Sant’Elpidio-Pineto

Real Giulianova-Rieti

Recanatese-Fiuggi RINVIATA

Tolentino-Agnonese RINVIATA

Vastogirardi-Aprilia

CLASSIFICA

Campobasso 16

Castelnuovo 15

Notaresco 14

Recanatese 14

Fiuggi 11

Pineto 11

Tolentino 10

Cynthialbalonga 10

Vastogirardi 10

Vastese (-1) 8

Castelfidardo 8

Montegiorgio 8

Aprilia 6

Rieti 5

Matese 4

Real Giulianova 4

Porto Sant’Elpidio 2

Agnonese 2

