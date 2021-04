In Montegiorgio-Tolentino passa la salvezza, Recanatese ad Aprilia per risalire

ANCONA Il derby Montegiorgio-Tolentino è il piatto forte della 27ª giornata del girone F di Serie D, reso ancora più complicato dal Covid: sono due le partite rinviate, Agnonese-Porto Sant’Elpidio e Castelfidardo-Vastogirardi, per situazioni di quarantena in corso nelle due squadre molisane. La sfida del Tamburrini è un bivio cruciale per la salvezza, così come l’impegno in trasferta della Recanatese, di scena nel Lazio ad Aprilia. Dopo questo turno, la decima di ritorno, il campionato si fermerà fino al 9 maggio per consentire la disputa dei tanti recuperi: si inizia già mercoledì prossimo con Pineto-Matese (16ª giornata), Castelfidardo-Fiuggi e Vastese–Aprilia (17ª).

SERIE D girone F 27ª giornata 10ª ritorno (ore 15)

Agnonese-Porto Sant’Elpidio rinviata

Aprilia-Recanatese

Campobasso-Vastese

Castelfidardo-Vastogirardi rinviata

Castelnuovo Vomano-Cynthialbalonga

Fiuggi-Real Giulianova

Matese-Notaresco

Montegiorgio-Tolentino

Pineto-Rieti

CLASSIFICA

Campobasso** 53

Notaresco** 51

Cynthialbalonga 43

Castelnuovo Vomano* 41

Matese* 40

Vastogirardi***** 35

Castelfidardo*** 34

Tolentino** 32

Recanatese** 32

Rieti* 31

Aprilia** 30

Montegiorgio**** 29

Vastese***** (-1) 27

Pineto******* 26

Fiuggi***** 24

Giulianova** 19

Agnonese******* 4

Porto Sant’Elpidio******* 3

* ogni asterisco una partita in meno

© RIPRODUZIONE RISERVATA