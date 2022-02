Montegiorgio-Recanatese 1-0, Castelfidardo-Fano 0-1. La Samb raddoppia: dopo Fall graffia D'Agosto

ANCONA Domenica con due derby in Serie D. La copertina spetta a Montegiorgio-Recanatese, dove i giallorossi di Pagliari, primi in classifica, devono ritrovare il gol e la vittoria dopo qualche passaggio a vuoto che ha riportato il Trastevere a un solo punto. È invece uno spareggio salvezza Castelfidardo-Fano, dove sia i biancoverdi e i granata cercano un acuto per togliersi dai guai ed evitare la trappola dei playout. Viaggia a Chieti il Porto d’Ascoli, fin qui protagonista di un eccellente campionato, mentre la Samb cerca un’altra vittoria al Riviera contro il Fiuggi dopo aver battuto la Recanatese. Il Tolentino se la vede invece con il Trastevere allo stadio Della Vittoria.

SERIE D girone F 20ª giornata 3ª ritorno (ore 14.30)

Castelfidardo-Fano 0-1 (26’ Broso)

Chieti-Porto d’Ascoli 1-0 (24’ Mele)

Matese-Vastogirardi 2-1 (25’ Mazzeo, 29’ su rigore Galesio, 57’)

Montegiorgio-Recanatese 1-0 (27’ Marchionni)

Notaresco-Nereto 0-0

Pineto-Alto Casertano 0-0

Samb-Fiuggi 2-0 (16’ Fall, 47’ D’Agosto)

Tolentino-Trastevere 1-0 (16’ Zammarchi)

Vastese-Castelnuovo 1-0 (45’ Lenoci)

CLASSIFICA

Recanatese 40

Trastevere 39

Fiuggi 35

Porto d’Ascoli 33

Notaresco 31

Vastese 29

Vastogirardi 29

Tolentino 28

Chieti 27

Pineto 26

Montegiorgio 24

Matese 23

Samb 23

Castelfidardo 23

Castelnuovo 20

Fano 20

Nereto 10

Alto Casertano 3

Ultimo aggiornamento: 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA