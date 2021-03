Il Montegiorgio prova a stoppare la capolista, Castelfidardo e Tolentino vogliono insistere

ANCONA - Dopo Tolentino e Castelfidardo, anche il Montegiorgio prova a fermare la marcia del Campobasso, capolista del girone F di Serie D. Riflettori tutti puntati sui rossoblù in una domenica che sarà però privata di un derby marchigiano. Sono infatti due le partite rinviate per Covid: oltre a Pineto-Vastese, per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti, è saltata anche Porto Sant’Elpidio-Recanatese per il focolaio scoppiato tra i biancazzurri con quattro calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana.

Prova a ripartire dopo la sconfitta subita a Campobasso il Castelfidardo, che ospita al Galileo Mancini i laziali del Cynthialbalonga in una sfida importante in chiave playoff. Va invece a caccia di un altro successo il Tolentino, di scena Giulianova con una serie positiva tuttora aperta di quattro vittorie e un pareggio.

SERIE D girone F 21ª giornata 4ª ritorno (ore 14.30)

Agnonese-Castelnuovo Vomano

Aprilia-Matese

Castelfidardo-Cynthialbalonga

Fiuggi-Notaresco

Montegiorgio-Campobasso

Pineto-Vastese rinviata

Porto Sant’Elpidio-Recanatese rinviata

Real Giulianova-Tolentino

Rieti-Vastogirardi

CLASSIFICA

Campobasso** 42

Notaresco* 39

Castelnuovo Vomano* 37

Cynthialbalonga 32

Vastogirardi** 30

Castelfidardo* 29

Vastese* (-1) 27

Matese*** 26

Rieti* 26

Tolentino** 25

Recanatese**** 25

Aprilia 25

Montegiorgio**** 21

Fiuggi** 20

Pineto******** 17

Real Giulianova* 13

Porto Sant’Elpidio*** 3

Agnonese** 3

* ogni asterisco una partita in meno

