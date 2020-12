Montegiorgio, Porto Sant'Elpidio e Tolentino tornano in campo, subito uno stop per le altre due

ANCONA - Tre squadre di nuovo in campo dopo oltre un mese, subito uno stop per le altre due: ripresa del campionato incompleta per le marchigiane di Serie D inserite nel girone F. Il camionato riparte con le gare della settima giornata che avrebbero dovuto disputarsi lo scorso 8 novembre, ma sia il Castelfidardo che la Recanatese non potranno scendere in campo a causa dei contagi legati al Covid: ben sei i giocatori del Castelfidardo risultati positivi ai tamponi e per questo è stata rinviata la partita contro la Vastese, mentre la gara della Recanatese è saltata a causa di alcune positività ai tamponi riscontrate nel gruppo Juniores dell’Agnonese, avversaria dei giallorossi. Scenderà invece in campo il Montegiorgio, di scena sul neutro del Comunale di Villa San Filipo contro i molisani del Vastogirardi, mentre il Tolentino sarà impegnato in trasferta in casa dell’Aprilia e il Porto Sant’Elpidio giocherà a Fiuggi.

SERIE D girone F 7ª giornata (ore 14.30)

Agnonese-Recanatese rinviata

Aprilia-Tolentino

Campobasso-Notaresco

Castelfidardo-Vastese rinviata

Fiuggi-Porto Sant’Elpidio

Matese-Castelnuovo Vomano

Montegiorgio-Vastogirardi

Pineto-Real Giulianova

Rieti-Cynthialbalonga rinviata

CLASSIFICA

Notaresco 14

Recanatese 14

Campobasso 13

Castelnuovo 12

Tolentino 10

Cynthialbalonga 10

Vastogirardi 9

Vastese (-1) 8

Castelfidardo 8

Pineto 8

Fiuggi 8

Montegiorgio 7

Matese 4

Aprilia 3

Porto Sant’Elpidio 2

Rieti 2

Agnonese 2

Real Giulianova 1

